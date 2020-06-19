с. Новая Заря, , 12:57 — REGNUM Вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев 19 июня согласовал место строительства пожарного депо в селе Новая Заря Ононского района. 40 новых пожарных частей появятся в регионе до конца 2021 года по указу президента РФ Владимира Путина. В этом сегодня сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

«Главный критерий — не только качество земельного участка. Наш приоритет — разметить пожарные части в тех населенных пунктах, где есть будущие перспективы, рабочая сила, где остается молодежь. Для каждого из этих сел, выполнение указа Президента, прежде всего, обеспечит безопасность, также даст рабочие места», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на средства федерального бюджета, согласно поручению российского президента Владимира Путина, до конца 2021 года в Забайкалье планируется ввести 40 новых пожарных частей. Обращаясь к Владимиру Путину, губернатор Забайкалья Александр Осипов отметил, что работы по созданию пожарных частей позволят обеспечить потребность и покрыть 42% территорий, неохваченных пожарными формированиями.

Всего до конца 2020 года в крае планируется построить 14 пожарных депо.

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