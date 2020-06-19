Москва, , 12:47 — REGNUM Сбербанк, насколько можно судить, занимается тем, что выталкивает граждан России в сферу наличных расчётов и даже способствует их уходу в «теневой» сектор, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Сбербанк стал удерживать 1% при переводе денег через банкоматы.

«Говорить, что у Сбербанка сложное финансовое положение, невозможно. У Сбербанка, если верить его показателям за прошлые годы, финансовое положение прямо-таки идеальное. Основная часть всех прибылей банковской системы — это Сбербанк, — сказал Делягин. — Теперь же мы имеем, говоря коммерческим языком, повышение эффективности. То есть это проявление той самой оптимизации, последствия которой мы так хорошо ощущаем в сфере здравоохранения, и теперь эта же оптимизация действует в банковской системе. Теперь, если вы хотите передать деньги своим знакомым, вы должны снять эти деньги в наличной форме и передать их своим знакомым в наличной форме. Учитывая масштабы цифровизации, масштабы слежки за людьми, я считаю это в принципе правильным. Потому что когда вы осуществляете безналичные операции, то вы контролируетесь государством».

Такая «банковская агрессия», как полагает Делягин, объективно выводит людей в «тень».

"Выталкивание людей из Сбербанка, из сферы его сервиса — это, конечно, неудобно, но, учитывая риски, создаваемые такой цифровизацией, это абсолютно правильно. Это повышение степени безопасности людей. Не надо переводить через банкоматы», — подытожил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что только на операциях через банкоматы Сбербанк благодаря комиссии в 1% заработает более 1,5 млрд рублей до конца года.

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