Москва, , 12:51 — REGNUM Взимание Сбербанком комиссии на переводы средств через банкоматы может быть вызвано двумя причинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Для любого банка обслуживание банкомата стоит денег. Это затратная вещь. И желание как-то компенсировать расход на банкоматы логичен и не вызывает больших вопросов. Но вопрос в другом. Целью этой достаточно высокой комиссии является [стремление] либо подтолкнуть клиентов к использованию мобильного приложения или онлайн-банкинга, потому что они для банков стоят очень дёшево. Может быть это вот таким способом хотят подтолкнуть к цифровизации», — сказал Хестанов.

Вторая версия экономиста заключается в том, что Сбербанк при помощи этих мер планирует повысить доходность своего бизнеса.

«По мере того, как падают процентные ставки, а процентные ставки падают и продолжат падать, доходность всего банковского бизнеса снижается. А комиссионные доходы помогают свои доходы поддержать. Но если первая часть вполне рациональна, то второе — довольно тревожно», — сказал Хестанов.

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