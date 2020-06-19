Москва, , 12:37 — REGNUM В ближайшее время комиссию на переводы средств Сбербанка могут распространить на все переводы, а не только через банкоматы. Такую возможность не исключил экономист Сергей Хестанов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Если внимательно просчитать ту информацию, что опубликована, то подразумевается, что сперва будут взимать переводы именно через банкоматы. Но опять-таки дыма без огня не бывает. Опасение того, что эта практика распространится на другие продукты, очень сильно», — сказал Хестанов.

Речь идёт о взимании комиссии за переводы через приложение или интернет-банкинг. По этому же пути, вслед за Сбербанком, пойдут и другие кредитные учреждения, полагает экономист.

«Я уверен, что спустя какое-то время нечто подобное будут делать и другие банки и банкоматами явно не ограничатся», — отметил Хестанов.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист: вслед за Сбербанком другие тоже начнут брать комиссию