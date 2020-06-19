Уфа, , 13:00 — REGNUM Условия предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно для малоимущих семей изменены в Башкирии. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба республиканского министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 20 мая текущего года специалисты ведут прием заявлений на предоставление ежемесячной денежной выплаты на несовершеннолетнего в возрасте от 3 до 7 лет включительно для малоимущих семей, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на душу населения (в текущем году — 9 804 руб.). Размер данной выплаты составляет в текущем году 4984,5 рублей.

Данная мера поддержки предоставлялась только тем семьям, в которых все трудоспособные члены работали либо учились на очной форме обучения.

Правительство Башкирии принято решило исключить это ограничение. Поэтому эту меру поддержки смогут получить все малоимущие семьи, которые воспитывают детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

При этом гражданам не нужно предоставлять документы, а необходимо лишь подать заявление.

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