Москва, , 12:16 — REGNUM Сбербанк действует в рамках логики максимизации прибыли, характерной для любой коммерческой организации, считает независимый финансовый аналитик Михаил Хромов. Об этом он заявил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Сбербанк стал удерживать 1% при переводе денег через банкоматы. Как полагает Хромов, новая тарифная сетка Сбербанка является очевидным следствием введения закона об отмене «банковского роуминга», запретившего комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка, и попыткой крупнейшего банка страны компенсировать таким образом выпадающие доходы.

«Тем самым Сбербанк продолжает эксплуатировать своё доминирующее положение на банковском рынке страны, действуя в рамках логики максимизации прибыли, характерной для любой коммерческой организации, — сказал эксперт. — Всем клиентам Сбербанка, безусловно, следует внимательно ознакомиться с новыми тарифами и скорректировать свои финансовые операции для минимизации издержек, например, больше пользоваться мобильным приложением, где комиссии пока нулевые (в пределах месячного лимита), или обратить внимание на предложения по обслуживанию в других банках».

Как полагает Хромов, тарифы Сбербанка наверняка будут скорректированы, если их текущий уровень приведёт к оттоку клиентов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее при переводе денег через банкоматы в Сбербанке действовал лимит в 50 тыс. рублей. В марте в банке объявили, что при превышении этой суммы внутренние трансакции для физических лиц становятся платными. Теперь этот лимит не действует, бесплатных переводов через банкоматы нет.

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