Москва, , 12:12 — REGNUM Вслед за Сбербанком другие кредитные организации, вероятнее всего, также начнут брать комиссию за переводы средств или увеличат её стоимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Вслед за Сбербанком такие же действия могут совершить другие банки. Потому что Сбербанк — явно законодатель мод», — сказал Хестанов.

По его словам, эти подозрения ему подтвердил информированный источник в кредитном учреждении из топ-10 банков России.

«Я поговорил с сотрудником другого крупного банка из первой десятки, и они тоже думают о повышении комиссионных за перевод средств в другие банки», — отметил Хестанов.

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