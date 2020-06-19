Киев, , 12:09 — REGNUM Индексация пенсий на Украине будет проводиться ежегодно, заявил 19 июня министр финансов страны Сергей Марченко.

Министр отметил, что это — «нормальная практика».

«Когда было назначено наше правительство, мы начали ответственно заниматься этим вопросом… изменениями в госбюджет в апреле были предусмотрены средства Пенсионного фонда на индексацию пенсий», — добавил он.

Глава ведомство пообещал, что несмотря на все проблемы в экономике, кабмин уже предполагает индексацию пенсий и в следующем году.

ИА REGNUM напоминает, что по официальной информации правительства, для 8,4 млн пенсионеров в мае нынешнего года пенсии были проиндексированы на 11%, средний размер повышения составил 260 гривен (примерно 10 долларов). Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что после этой индексации средняя пенсия на Украине составила 3,4 тыс. гривен (125 долларов).