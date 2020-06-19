Омск, , 12:08 — REGNUM С начала года в Омской области зарегистрировались в качестве самозанятых 7,8 тысяч местных жителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, ещё 1,2 тысячи омичей применяли специальный налоговый режим в прошлом году, ведя деятельность в четырёх пилотных регионах.

Добавим, регион был включён в эксперимент по налогу на профессиональный доход 1 января 2020 года.

Таким образом, на дополнительный «налоговый капитал» в размере одного МРОТ имеют право около 9 тыс. жителей. Программа была принята в рамках поддержки самозанятых в период пандемии коронавируса.

«Налоговый капитал» — это временная мера поддержки, 1 января 2021 года неиспользованный остаток дополнительного налогового вычета будет аннулирован», — отметили в правительстве.

Читайте также: Совфед одобрил закон о налоговой поддержке самозанятых