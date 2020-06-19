Самара, , 12:08 — REGNUM Микрофинансовую организацию оштрафовали в Самарской области на 100 тысяч рублей за нарушения при возврате просроченной задолженности. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в областное УФССП РФ обратилась работник медучреждения, которая сообщила, что в Самаре неизвестная женщина с периодичностью в пять-десять минут звонит в регистратуру медицинского учреждения с 9:30 до 14:30 часов. Женщина требует вернуть долг в 35 тысяч рублей, при этом нецензурно выражается.

Отмечается, что сотрудники ведомства провели по данному поводу проверку, в ходе которой выяснили, что неизвестная женщина действовала в интересах микрофинансовой организации.

По данному факту в отношении этой организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. В результате суд оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей.

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