Москва, , 11:58 — REGNUM Введение в России прогрессивной шкалы налогообложения — давно назревшая необходимость, но предложенный вариант повышения НДФЛ — это даже не полумера, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 19 июня, комментируя информацию о возможном изменении ставок подоходного налога.

Ранее Forbes сообщил об обсуждении в правительстве повышения ставок НДФЛ для зарабатывающих более 2−3 млн рублей в год. Окончательных решений по этому вопросу еще не принято, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Введение в нашей стране прогрессивной шкалы налогообложения — это давно назревшая необходимость. Всё пояснения власти относительно того, почему этого не было сделано раньше, мне представляются ущербными. Реальное объяснение этому единственное: современная Россия — это государство, служащее интересам наиболее богатого слоя его граждан.

Правительство, судя по всему, обеспокоено реакцией широких слоёв населения на их ущемлённое положение. По мере проявления новых и новых отрицательных, разрушительных для отечественного народного хозяйства последствий избыточных карантинных мер эта реакция, естественно, будет обостряться. Отсюда и идея о повышении ставки подоходного налога для людей с высокими доходами.