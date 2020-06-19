Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM По итогам мая 2020 года самым продаваемым новым автомобилем в Санкт-Петербурге стала модель Kia Rio. Об этом 19 июня сообщается на сайте агентства «Автостат».

Всего за месяц петербургским дилерам удалось реализовать 204 автомобиля Rio.

Второе место по популярности занял кроссовер Hyundai Creta. Его предпочли приобрести 183 автолюбителя из Санкт-Петербурга. На третьем месте разместился Volkswagen Polo с результатом 148 экземпляров.

Четвёртое и пятое места в модельном рейтинге заняли соответственно Hyundai Solaris (145 ед.) и Lada Largus (134 ед.).

Далее по списку идут модели: Lada Vesta (131 ед.), Volkswagen Tiguan (109 ед.), Lada Granta (83 ед.), Skoda Rapid (72 ед.). Замыкает топ-10 Mitsubishi Outlander (69 ед.).

Напомним, в мае нынешнего года петербургский авторынок вышел на второе место в РФ по реализации новых автомобилей — 3,4 тыс. единиц (-42%).

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