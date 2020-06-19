Южно-Сахалинск, , 11:49 — REGNUM Отдел судебных приставов Корсаковского района Сахалина обратился с банкротным иском к ООО «Судоремонтная компания Сахалина», которое занималось ремонтом судов и катеров пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области сразу по 20 госконтрактам. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензии от ОСП по Корсаковскому району УФССП по Сахалинской области поступили в арбитраж региона 18 июня 2020 года. Сумма заявленного долга составляет 4 124 706,86 рубля.

В июне 2019 года судебные приставы обратили взыскание на денежные средства, находящиеся «на лицевом счёте для учёта операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств» в сумме 8 230 608 рублей, которые были размещены «в качестве обеспечения исполнения государственного контракта от 06 ноября 2016 года № 0161000000216000271 47 686». Соответствующее определение суда было вынесено в рамках дела по иску ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по Сахалинской области», которое потребовало расторгнуть госконтракт на работы по доковому ремонту двух секций плавучего причала проекта ИМ — 61 М. Также погрануправление потребовало взыскать ущерб, причинённый военному имуществу во время его буксировки. В частности, в декабре 2016 года произошло затопление секции плавпричала. Заказчик оценил возникший ущерб в 58,25 млн рублей, возложив ответственность за него на ООО. Иск был удовлетворён, и контракт расторгли, взыскав запрошенную сумму. Решение устоялось в вышеуказанной инстанции.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Судоремонтная компания Сахалина» учреждена для судоремонта в апреле 2003 года. Директором и владельцем указан Олег Сапрыкин, но в выписке ЕГРЮЛ стоит отметка, что эти «сведения недостоверны».

ООО было исполнителем в 21 госконтракте на 269 млн рублей, из которых 20 были заключены с погрануправлением на сумму 267,49 млн рублей.