Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM В мае 2020 года петербургский авторынок вышел на второе место в России по продажам новых машин после Москвы. Об этом 19 июня сообщается на сайте агентства «Автостат».

По данным аналитиков агентства, за прошедший месяц жители города купили 3,4 тыс. новых легковушек что, на 42% меньше, чем год назад.

Самой продаваемой маркой автомобиля в Санкт-Петербурге в мае 2020 года стала Kia. Авто данного бренда дилерам удалось реализовать в количестве 547 единиц.

На втором месте марка Hyundai. Продажи машин этой компании в мае текущего года составили 432 единицы. Тройку лидеров замыкает бренд Lada с результатом 397 экземпляров.

Напомним, по итогам апреля 2020 года на авторынке Санкт-Петербурга было продано 3208 новых автомобилей, что на 72% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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