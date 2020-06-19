Москва, , 11:33 — REGNUM Истерия вокруг коронавируса была чудовищно преувеличенной, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он написал 19 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Когда коронабесие будет свёрнуто (а зачем и за что российское руководство купило эту глобальную франшизу — другой разговор), люди убедятся не только в чудовищной преувеличенности этой истерии, не только в вине её организаторов в лишении медицинской помощи огромных масс людей, но и в разрушении экономики, — написал Делягин. — Не забудьте поблагодарить «Единую Россию». С ослаблением коронабесия люди будут выходить не на улицу, а в катастрофу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что «коронабесие разрушило экономику», и в РФ начали экономить на всём.