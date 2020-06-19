Горно-Алтайск, , 11:23 — REGNUM Запрет на работу туристических объектов в Республике Алтай продлится до 2 июля включительно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, решение было принято главой Олегом Хорохординым.

Ранее предполагалось, что турбазы и гостиницы смогут возобновить работу с 22 июня. Однако эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся сложной, особенно в закрытом Кош-Агачском районе. За минувшие сутки в районе было выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом, а всего по республике — 60. Это абсолютный рекорд с начала эпидемии.

«За последнюю неделю в Республике Алтай прирост новых случаев превысил 60%. С прошлой пятницы зарегистрировано 155 новых случаев, из которых 110 — у жителей Кош-Агачского района», — отметил руководитель региона.

По его словам, в связи с этим власти не могут приступить к следующему этапу открытия турбаз и других средств коллективного размещения, а также к полноценному возобновлению работы кафе и ресторанов.

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