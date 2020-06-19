Москва, , 11:19 — REGNUM Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал главу Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину ликвидировать препятствия, мешающие развитию программы льготного кредитования пострадавших от коронавируса предприятий. Соответствующее письмо на имя главы ЦБ РФ уже отправлено Титовым.

Согласно правилам, прописанным в постановлении правительства РФ от 16.05.2020 №696, банку — получателю субсидии в рамках программы льготного кредитования по итоговой ставке 2% нужно переводить заёмщика в конце «базового периода» на период погашения кредита. Такой пункт приходит в действие в том случае, если количество работников заёмщика на конец хотя бы одного из нескольких месяцев в течение базового периода составит менее 80% от численности по состоянию на 1 июня 2020 года. На период погашения процентная ставка устанавливается банком самолично.

Титов посетовал на то, что план по сохранению штата в 80−90% от общего числа может быть признан невыполненным по многим причинам — например, увольнение сотрудника по собственному желанию, уход в декрет, переезд и так далее. Такая проблема есть, если в качестве подтверждения выбраны данные формы СЗВ-М, которая подаётся в ПФР.

«Форма СЗВ-М включает в себя абсолютно всех застрахованных лиц, задействованных у работодателя, как в постоянном штате, так и по гражданско-правовым договорам, в том числе и работников, проработавших хотя бы один день в месяц. То есть, например, если в мае у работодателя при постоянном штате 10 человек 3 человека уволилось, и тут же вместо них было принято еще 3, то в форме СЗВ-М на 1.06.2020 г. будет отражена общая численность 13 человек (с учётом перемещений). Соответственно, если в следующем месяце предприниматель сохранит постоянный штат на уровне 10 человек, т при сравнении СЗВ-М формальная разница составит более 20% в сторону уменьшения. Указанный порядок не учитывает факта добросовестности работодателя в случае, если увольнение работника произошло по его собственной инициативе, и штатная численность была восстановлена приемом на работу иных работников», — говорится в письме.

Такая проблема, подчёркивает омбудсмен, существует, например, для владельцев отелей в курортных местах. Он также напомнил о невозможности сохранить среднюю зарплату сотрудников на период действия кредита на уровне не менее МРОТ, особенно если учитываются работники, привлекаемые для небольших работ, а также сотрудники, работающие не на полную ставку.