Москва, , 11:19 — REGNUM Китайская автокомпания Haval прекращает продажи на российском авторынке своих кроссоверов H2 и H6. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Журналисты портала сделали такой вывод исходя из того, что этих моделей больше нет на сайте компании. Однако в издании сообщили, что у дилеров еще имеются товарные экземпляры кроссоверов.

Сообщения о том, что кроссоверы Haval с индексами H2 и H6 могут уйти из России были и ранее. Данная информация появилась на фоне появления рестайлинговых версий этих моделей на разных региональных авторынках.

Продажи этих кроссоверов в России начались еще в 2015 году. За это время модель H6 приобрели свыше 10 тыс. российских покупателей, а компактный H2 — порядка 2 тыс. автолюбителей.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле текущего года российские автолюбители приобрели 425 новых автомобилей марки Haval, что на 30% меньше, чем в апреле прошлого года.

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