Москва, 19 июня 2020, 11:07 — REGNUM В Госдуме игры с тарифами Сбербанка оценили как наглость Германа Грефа и поставили вопрос о необходимости ЦБ.
«Удивительная наглость Грефа. После того, как Госдума отменила «банковский роуминг», Сбербанк начал повышать тарифы», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы, с июня за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%. Максимальная комиссия составит 1 тыс. рублей.
«Зачем, в таком случае, нужен ЦБ и в чем состоит его контроль и надзор — вопрос актуальный. Нам все-таки нужны банки, а не банкформирования, Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ)!» — возмущен парламентарий.
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