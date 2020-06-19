Москва, , 11:07 — REGNUM В Госдуме игры с тарифами Сбербанка оценили как наглость Германа Грефа и поставили вопрос о необходимости ЦБ.

«Удивительная наглость Грефа. После того, как Госдума отменила «банковский роуминг», Сбербанк начал повышать тарифы», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы, с июня за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%. Максимальная комиссия составит 1 тыс. рублей.

«Зачем, в таком случае, нужен ЦБ и в чем состоит его контроль и надзор — вопрос актуальный. Нам все-таки нужны банки, а не банкформирования, Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ)!» — возмущен парламентарий.

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