Москва, , 10:58 — REGNUM Количество договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), зарегистрированных в мае 2020 года, оказалось почти вдвое меньше, чем годом ранее. Это следует из данных Росреестра.

В мае 2019 года было зарегистрировано 66,3 тыс. ДДУ, в мае 2020 года — лишь 35,5 тыс. договоров. Продажи вторичного жилья в мае сократились на 22% относительно показателя прошлого года, таких сделок произошло 182,7 тыс.

Ипотечных продаж оказалось 163,9 тыс. Это на 26% меньше, чем в мае минувшего года.

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