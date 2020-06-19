Тбилиси, , 11:13 — REGNUM Падение спроса на вино в Грузии тесно связано с мерами по борьбе с распространением коронавируса. Об этом 18 июня рассказал министр сельского хозяйства страны Леван Давиташвили на совещании, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, глава минсельхоза отметил, что после туризма виноделие пострадало сильнее других секторов экономики. Это вызвано тем, что продажи вина зависят от сегмента HoReCa (гостиницы/рестораны/кафе).

«На сегмент HoReCa, гостиницы, рестораны, кафе, приходилось примерно 30% продаж вина. А этот сегмент был закрыт по всему миру в течение нескольких месяцев», — сообщил Давиташвили.

Он рассказал, что для виноделов в этом году предусмотрен ряд льгот. Государство будет софинансировать выплату процентов по кредитам, предоставлять инвестиции и субсидии.

Стоит отметить, что ранее эксперты оценили падение спроса на вино в Грузии в мае примерно на 35%. Кроме внутренних поставок снизился объем его экспорта.

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