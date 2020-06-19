Саратов, , 10:44 — REGNUM Арбитраж Саратовской области прекратил производство по банкротному делу, инициированному в отношении АО «Саратовский радиоприборный завод», которое производит системы для ВМФ России. Дело закрыто, так как в удовлетворении иска последнему кредитору суд отказал. Решение может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано в апреле 2019 года. За это время в деле появились два истца — ПАО «Сбербанк» и московское АО «Цифроник». Претензии банка изначально составляли 648 281 806,99 рубля, и к тому же по кредитному договору, фигурировавшему в деле, долги были обеспечены залогом имущества. Свой иск Сбербанк отозвал ещё в марте 2020 года.

АО «Цифроник» вступило в дело в ноябре 2019 года. Результативная часть решения по претензиям АО была обнародована 18 июня 2020 года.

«Отказать акционерному обществу «Цифроник» (город Москва) во введении наблюдения в отношении должника — Акционерного общества «Саратовский радиоприборный завод» (город Саратов, ИНН 6 453 104 288, ОГРН 1 096 453 002 690). Производство по делу № А57−8133/2019 о несостоятельности (банкротстве)», — решил суд.

Напомним, завод-ответчик ведёт свою историю с 1947 года. Он выпускает продукцию для военно-морского флота и позиционируется ведущим предприятием в сфере выпуска «современных систем освещения надводной обстановки и целеуказания оружию».