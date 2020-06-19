Москва, , 10:35 — REGNUM Цены на нефть не только смогли удержаться над уровнем $41, но и завершить вчерашние торги неподалеку от верхней границы внутридневного диапазона, в районе $41,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Более того, на утренней сессии 19 июня нефть марки Brent впервые с начала прошлой недели коснулась уровня $42 и сохраняет боевой настрой.

За текущим подъемом котировок стоят три фактора. Во-первых, по итогам онлайн-встречи мониторингового комитета ОПЕК+ Ирак и Казахстан, которые в мае-июне не справились со своими обязательствами по сокращению добычи, пообещали в течение трех месяцев исправить ситуацию/

Это уберет с рынка лишние баррели даже если страны группы не станут продлевать рекордное сокращение производства на 9,7 млн баррелей в день после июля.

Во-вторых, Brent впервые с начала марта вернулась в состояние бэквордации — августовские контракты превысили сентябрьские на 9 центов, что говорит о перспективах сокращения запасов и в целом служит признаком оздоровления рынка.

В-третьих, крупные мировые нефтетрейдеры в лице Vitol и Trafigura указали на восстановление спроса в июне, что также поддержало оптимизм на рынках.

Тем временем сдерживающим фактором является неоднозначное отношение к риску, поскольку инвесторы продолжают выражать беспокойство по поводу роста числа зараженных коронавирусом, которое сдерживает проявление оптимизма в отношении восстановления мировой экономики.

Так, даже с учетом вышеперечисленных факторов, в краткосрочной перспективе Brent вряд ли удастся заметно продвинуться выше текущих уровней, тем более что перед выходными на рынок может прийти фиксация прибыли», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть Brent приближается к отметке $42