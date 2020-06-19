Москва, , 10:30 — REGNUM В конце недели рубль может получить поддержку со стороны растущих нефтяных цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Баррель нефти Brent поднимается в цене выше $42, что связано с некоторым оптимизмом из-за постепенного преодоления карантинных ограничений в мире и возвращения к деловой активности.

Для российского бюджета это благоприятно, изначальная цена нефти для его балансировки составляла $42,40.

Из российских событий важными могут оказаться следующие. Выход данных по розничным продажам за май. Их объём ожидается ниже на 15,3% год к году, но выше, чем предыдущий показатель апреля (минус 23,4%).

Уровень безработицы прогнозируется в 6,2% в мае. Но самое главное событие — заседание ЦБ РФ и решение по ключевой ставке. Рынок ожидает её снижения с 5,5% до 4,5%.

В зависимости от нюансов данных событий, от риторики Центробанка России, движение рубля может быть достаточно интенсивным или, наоборот, сдержанным — если реальность совпадёт с ожиданиями. Наиболее вероятный диапазон движения на день — 69,20−70,40 руб./доллар», — считает эксперт.

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