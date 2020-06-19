Уфа, , 09:50 — REGNUM Три многофункциональных придорожных комплекса планируют построить в Башкирии. Об этом сообщил генеральный директор компании «Юлдаш Сервис» Айрат Юлмухаметов на онлайн-совещании в формате «Инвестчас», которое провел глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, придорожные комплексы компания планирует построить в Уфимском и Караидельском районах. Каждый комплекс будет включать в себя автозаправочную станции, автосервис, гостиницу и кафе. Для реализации данного проекта необходимо порядка 450 млн рублей. Позже компания готова реализовывать проекты по сервисному обслуживанию и в других районах Башкирии.

Отмечается, что аналогичные объекты планируют реализовать ООО «Роснефтепродукт» и один из предпринимателей. После их строительства вдоль федеральных трасс М-5 и М-7 будет создано около ста рабочих мест.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам оказать всевозможную поддержку для реализации данных проектов. По его словам, нужно принимать системные решения, чтобы запустить развитие придорожного сервиса в регионе.

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