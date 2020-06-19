Москва, , 09:50 — REGNUM Комиссия в 1% введена в Сбербанке для перевода денег через банкоматы, она действует с начала текущего лета независимо от суммы перевода. Об этом пишет 18 июня «Коммерсантъ».

Ранее при переводе денег через банкоматы в Сбербанке действовал лимит в 50 тыс. рублей. В марте в банке объявили, что при превышении этой суммы внутренние трансакции для физических лиц становятся платными. Теперь этот лимит не действует, бесплатных переводов через банкоматы нет.

В пресс-службе банка изданию пояснили, что условия по внутрибанковским переводам изменились со 2 июня, они касаются устройств самообслуживания, посредством которых проводится около 1% всех операций. Для сервисов «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк», которыми пользуется большинство клиентов, переводы менее 50 тыс. рублей по-прежнему бесплатны.

Отмечается, что только на операциях через банкоматы, Сбербанк благодаря комиссии в 1% заработает более 1,5 млрд рублей до конца года.