Москва, , 09:24 — REGNUM По итогам мая 2020 года больше всего московские дилеры продали кроссоверов Hyundai Creta. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

За месяц модель Hyundai Creta приобрёл 231 житель Москвы.

Второе место в мае текущего года заняла южнокорейская модель Kia Rio. Её предпочёл приобрести 221 покупатель. Тройку лидеров замыкает Volkswagen Tiguan с результатом 189 единиц.

Пятёрку лидеров замыкают модели Skoda Octavia (178 ед.) и Toyota Camry (157 ед.).

Далее по популярности в модельном рейтинге идут: Lada Vesta (155 ед.), BMW X5 (152 ед.), Skoda Kodiaq (134 ед.), Volkswagen Polo (134 ед.) и Lada Largus (130 ед.).

Напомним, московские жители в прошлом месяце купили 6,3 тыс. новых легковых автомобилей — на 65% меньше, чем в мае 2019 года.

Читайте также: Продажи автомобилей Lada в Евросоюзе в мае снизились на 69,2%