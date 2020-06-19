Чебоксары, , 09:05 — REGNUM В Чувашии утверждён порядок предоставления республиканской субсидии в виде имущественного взноса в имущество ПАО «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Соответствующее постановление подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Документом установлены цели, порядок определения объема и условия предоставления из республиканского бюджета субсидии в виде имущественного взноса в имущество фонда защиты прав участников долевого строительства. Субсидии могут предоставляться на финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства, объектов инженерно-технической и социальной инфраструктуры при условии последующей безвозмездной передачи указанных объектов инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность, либо некоммерческой организацией «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Чувашской Республике».

Также субсидии могут выделяться на погашение требований по текущим платежам, требований кредиторов первой и второй очереди, требований кредиторов, не являющихся участниками строительства, по обязательствам, обеспеченным залогом прав застройщика на земельный участок.

«В целях обеспечения […] возможности передачи участникам строительства жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых завершено, или передачи некоммерческой организации фонда или фонду в Чувашской Республике прав на земельные участки с находящимися на них неотделимыми улучшениями», — говорится в документе.

Кроме того, субсидии предусмотрены на выплату возмещения расходов дольщиков и расходов, понесенных фондом защиты прав дольщиков за счёт собственных денежных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно, что в Чувашии число проблемных объектов долевого строительства выросло с пяти до 12, на завершение строительства необходимо по прогнозу 2,38 млрд рублей.

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