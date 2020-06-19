Москва, , 08:57 — REGNUM Жители Москвы в мае приобрели 6,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 65% ниже результатов мая 2019 года. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Самым популярным автомобильным брендом у жителей столицы в мае текущего года стал BMW. Машины этой компании разошлись тиражом в 681 экземпляр (каждый девятый купленный автомобиль в Москве).

На втором месте по реализации стоит марка Kia с результатом 661 экземпляр. Тройку лидеров замыкает Hyundai. Этот бренд московские автолюбители в мае приобрели в количестве 628 штук.

На четвёртом и пятом местах в марочном рейтинге расположились соответственно Skoda (515 ед.) и Toyota (502 ед.). При этом продажи других марок составили менее 500 автомобилей.

Напомним, с января по апрель 2020 года больше всего китайских кроссоверов и внедорожников было куплено в Москве (1251 ед.).

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