19 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина проводит очередную пресс-конференцию, посвящённую работе банковского сектора и восстановлению российской экономики по мере снятия ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса.

Глава ЦБ неоднократно указывала, что в последние месяцы в России превалируют дезинфляционные факторы, из-за чего в повестке дня стоит дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Ожидается, что 19 июня регулятор может в очередной раз снизить ключевую ставку.

«Вариант снижения ставки на 100 базисных пунктов будет рассматриваться среди прочих вариантов на следующем заседании Совета директоров», — отмечала Набиуллина на конференции 5 июня.

Таким образом, ключевая ставка процента может снизиться с текущих 5,5% до 4,5%.

Отметим, что ключевая ставка на уровне 5,5% — минимальное значение с 2013 года, а на 100 базисных пунктов ключевую ставку Банк России последний раз сокращал в 2015 году после выхода из кризиса 2014 года — тогда ставка составляла целых 17%.