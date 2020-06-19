По его словам, существенному снижению ключевой ставки способствует и позитивная ситуация на финансовых рынках. Цены на нефть в результате ограничения добычи нефти восстановились до уровня около 40 долларов за баррель. Курс доллара упал до уровня менее 70 руб./долл. — во многом вследствие сохраняющегося притока капитала, интервенций Минфина и почти двукратного падения импорта.
«В-третьих, данные Google mobility report показывают, что, несмотря на смягчение эпидемиологических ограничений, мобильность людей в окрестности мест работы, а также в окрестности магазинов и мест развлечения и досуга остается существенно ниже нормального уровня. Мобильность населения в окрестности мест работы с начала мая улучшилась с — 40% до — 30% от уровня контрольных (нормальных) значений, а в окрестности магазинов и мест отдыха — до — 20%», — добавил Петроневич.
«Во-вторых, динамика потребительских цен демонстрирует существенное замедление. После роста индекса потребительских цен в марте-апреле на 0,55% и 0,82% м/м соответственно прирост цен в мае составил всего 0,27% г/г — ниже уровня мая 2019 г. (0,33% м/м). Динамика цен в первую неделю июня сохраняется на столь же низком уровне. Годовой темп инфляции замедлился до 3,0% г/г по сравнению с 3,1% г/г месяцем ранее. Замедление главным образом вызвано снижением на 0,4% м/м уровня цен на плодоовощную продукцию, в то время как в мае 2019 г. был зафиксирован рост на 2,0% м/м — в результате чего годовые темпы роста цен снизились с 4,0% до 1,6% г/г. Годовые темпы роста цен других основных составляющих инфляции в мае по сравнению с апрелем изменились несущественно. Таким образом, даже с поправкой на скорое увеличение вклада в инфляцию тарифов на коммунальные услуги (вследствие исчерпания эффекта высокой базы, в январе 2020 г. в отличие от января 2019 г. не было индексации тарифов) инфляция остается существенно ниже целевого показателя в 4,0%», — уточнил Петроневич.
Старший экономист Аналитического управления банка «Открытие» Максим Петроневич завил, что рынок оценивает, что в среднесрочном периоде ключевая ставка может может опуститься до уровня 4%, соответствующего целевому уровню инфляции.
«Снижение ставки обусловлено, прежде всего, сохранением негативного макроэкономического фона. Во-первых, мониторинг данных экономической активности, доступных на ежедневной/еженедельной основе, не свидетельствует о существенном улучшении экономической активности. Падение потребления электроэнергии с поправкой на температуру и фактор выходных/праздничных дней за первые две недели июня ускорилось до 6,2% г/г по сравнению с 5,2% г/г за последние две недели мая. Мониторинг входящих финансовых потоков Банка России также зафиксировал максимальное за две недели сокращение: — 12,3% на неделе с 1 по 5 июня по сравнению с 6,6% неделей и 11,3% двумя неделями ранее. Данные Росстата по динамике в обрабатывающей промышленности хоть и показывают улучшение (-7,8% г/г в мае по сравнению с 10% г/г в апреле, +1% м/м со снятой сезонностью) существенное сокращение сохраняется. Ускорение падения промышленного производства в целом с 6,6% г/г в апреле до 9,6% г/г в мае в большей степени связано с внешними факторами: падение добычи нефти в мае составило 14,5% г/г вследствие выполнения Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти», — пояснил аналитик.
С 2017 года средняя годовая инфляция в России составляет 3,7%, среднесрочная цель по инфляции Банка России — 4%. 2019 год в России завершился с инфляцией на уровне 3%, а в первые месяцы 2020 года она опускалась даже ниже этого значения, указывала Набиуллина.