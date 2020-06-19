Барнаул, , 08:44 — REGNUM Любопытную информацию о жилищных условиях жителей Алтайского края обнародовали сегодня, 19 июня, сотрудники Алтайкрайстата. Оказывается, за десятилетие жители региона лишь немного расширили размеры занимаемых ими жилых площадей.

По сравнению с данными переписи 2002 года перепись 2018 года показала, что общая площадь, приходящаяся на одного жителя региона, увеличилась всего на один квадрат и составила в среднем по краю 20 квадратных метров. Также известно, что основным типом жилья среди горожан Алтайского края была отдельная квартира (73,5%), у сельских жителей — индивидуальный дом (54,4%).

«В 16 муниципальных образованиях Алтайского края средний размер площади соответствует этому показателю, в 43 муниципальных образованиях он составлял 21 кв. метр и выше и в 12 — 19 кв. метров и ниже. Самый высокий размер площади на среднестатистического жителя зафиксирован в Немецком и Новичихинском районах — 24 кв. метра», — поясняют статистики.

Также известно, что в среднем на одного жителя Алтайского края в 2018 году приходится теперь уже 24,3 кв. метра жилья. Среднестатистический горожанин проживает на 23 кв. метрах, а на жителя сельской местности приходится на три «квадрата» больше.

«Точная информация о жилищных условиях поможет определить объемы бедности и понять, как с ней бороться. Поэтому вопросы, касающиеся времени постройки жилья, его площади и видов благоустройства, входят в программу предстоящей Всероссийской переписи населения», — пояснила руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года статистики, проанализировав удельный вес сельского населения в Алтайском крае, пришли к выводу, что всё больше селян становятся горожанами.

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