Амстердам, , 08:20 — REGNUM Два консультативных органа при нидерландском правительстве, Бюро социального и культурного планирования и Центральное бюро планирования, призвали к усилению борьбы с бедностью. В совместном докладе они пишут, что кардинальное изменение нынешней социально-экономической политики может привести к значительному снижению бедности. Однако такое изменение будет стоит больших средств, а также может отрицательно сказаться на занятости.

Согласно докладу, продолжение теперешней социально-экономической политики в ближайшие годы может привести к росту числа бедных на 25% и составить около 1 миллиона человек. Это связано прежде всего со снижением пособий для малоимущих. Последствия коронакризиса в докладе не учтены.

Введение безусловного базового дохода позволило бы уменьшить число бедных в стране на 60%. Однако реализация данного предложения потребует больших средств, отмечают составители доклада.