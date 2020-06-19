Баку, , 08:16 — REGNUM Азербайджан планирует начать поставки газа в страны Евросоюза по Южному газовому коридору. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на саммите «Восточное партнерство».

«В ближайшее время мы начнем поставлять в страны — члены Европейского союза природный газ», — сказал глава государства. Он отметил, что Баку выступил инициатором строительства Южного газового коридора (ЮГК). Это трубопроводная система протяженностью 3,5 тыс. км, отметил Алиев.

Он считает, что ЮГК — это проект энергетического сотрудничества, энергобезопасности и диверсификации поставок газа в ЕС.

Напомним, 18 июня лидеры 27 стран ЕС и шести стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины провели совещание в рамках программы «Восточное партнерство».

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