Новосибирск, , 08:15 — REGNUM На сайте департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска опубликованы обновлённые тарифы на коммунальные услуги, которые начнут действовать с 1 июля 2020 года.

Отопление подорожает с 1 384,74 рублей до 1467,82 рублей за Гкал — рост почти 6%. Стоимость электроэнергии вырастет с 2,68 до 2,80 рублей за кВт/час (на 4,5%), холодной воды — с 18,56 до 19,46 рублей за кубометр, горячей воды — с 23,05 до 24,18 рублей.

Не изменится стоимость только на вывоз мусора — 59,88 рублей.