Москва, , 08:15 — REGNUM Баррель нефти марки Brent 18 июня подорожал на 2,37%, до $41,46. Несмотря на повышение курса доллара цена на нефть выросла, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Какого-либо информационного повода за ростом не наблюдалось. Восстановлению цен способствует рост экономической активности в Китае, а также сокращение добычи ОПЕК и союзниками картеля.

На встрече Совместного министерского контролирующего комитета, возглавляемого ОПЕК, была подчеркнута необходимость соблюдения договоренности по сокращению добычи.

Сегодня, 19 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent и фьючерс на S&P500 торгуются в плюсе — баррель Brent стоит — $41,86, WTI — $31,01.

18 июня доллар укрепился к основным валютам на фоне увеличения спроса на защитные активы из-за опасений по поводу роста числа новых случаев заболевания коронавирусом.

Новая вспышка коронавируса в Китае сдержит рост котировок. Цена может вернуться к уровню $43,25. Чтобы двигаться выше, нужны новые драйверы, которых пока нет.

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