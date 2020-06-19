Лондон, , 08:15 — REGNUM Британская автокомпания Jaguar Land Rover возобновила работу своего завода в городе Хейлвуде. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Предприятие вернулось к работе в одну смену с соблюдением строгих норм социального дистанцирования.

Кроме этого, на автопредприятии был внедрен новый принцип повышения эффективности труда, который направлен на устойчивое развитие бизнеса, а также снижение потерь и затрат. Также новшество должно укрепить взаимоотношения внутри коллектива. Принцип получил название RESET.

Стоит отметить, что штат сотрудников Jaguar Land Rover по всему миру насчитывает около 40 тыс. человек. При этом основные заводы компании расположены в Великобритании. В этой стране также базируются две крупнейшие дизайнерские и инженерные производственные площадки.

Заводы Jaguar Land Rover также расположены в КНР, Индии, Бразилии, Австрии и Словакии.

Ранее управляющий директор спортивного подразделения SVO Майкл ван дер Санде заявил, что Jaguar Land Rover оснастит свои будущие электрифицированные модели более производительными версиями моторов.

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