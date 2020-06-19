Москва, , 08:04 — REGNUM Двумя исками ООО «ТЭН-Инвест» потребовало взыскать с правительства Москвы и департамента городского имущества более 1,9 млрд рублей. Оба заявления приняты к производству и будут рассмотрены в августе 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Последним был подан иск на сумму 975 493 000 рублей. 15 июня 2020 года судья Кантор принял его к производству, назначив заседание на 7 августа 2020 года. Департамент городского имущества Москвы участвует в деле соответчиком. Подробности спора пока неизвестны.

10 апреля 2020 года то же ООО обратилось с иском к правительству Москвы и департаменту городского имущества, заявив претензии на 971 545 000 рублей, фигурирующие в деле как убытки. Заседание по этому делу пройдёт 19 августа 2020 года. Дело принял судья Дудкин.

Вероятно, спор касается земельного участка общей площадью 10 514 кв. м, который находится на Рязанском проспекте, вл. 3−5. Участок с 1995 года был предоставлен ООО «ТЭН-Инвест» в аренду для строительства и последующей эксплуатации производственной базы и административных зданий. Срок аренды истекал только 1 декабря 2044 года. Распоряжением правительства Москвы и департамент горимущества от 21 марта 2016 года участок был изъят для государственных нужд — для строительства Кожуховской линии метрополитена от станции метро «Авиамоторная» до станции метро «Некрасовка» (Люберецкие поля).

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в мае 2005 года для предоставления финансовых услуг. Единственный владелец компании — Александр Молдавский.