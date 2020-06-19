Курган, , 07:51 — REGNUM В Арбитражный суд Курганской области поступила два исковых заявления от аэропорта Кургана к перевозчику ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» с требованием более 8,3 млн рублей за предоставленные услуги. Сведения об исках размещены в картотеке суда.

Помимо этого истец требует взыскать с ответчика расходы на оплату госпошлины на сумму 63 979 рублей.

Напомним, авиакомпания «ЮТэйр» является одним из крупных перевозчиков России. Компания принадлежит АО «АК-ИНВЕСТ» из Сургута в 50,11% акций авиакомпании, у правительства ХМАО — 38,8%, и Тюменской области — 8,4% акций.

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