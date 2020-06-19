Чебоксары, , 07:42 — REGNUM В Чувашии определят электронный ресурс для закупок малого объёма и товары, закупка которых может проводиться без использования электронного ресурса. Соответствующее распоряжение «Об осуществлении закупок малого объема с использованием электронного ресурса» подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данное решение принято для «обеспечения открытости и прозрачности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд» Чувашии, а также «эффективного расходования бюджетных средств». Государственной службе по конкурентной политике и тарифам поручено определить электронный ресурс для закупок малого объема и порядок проведения таких закупок, а также утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться без использования электронного ресурса;

Закупки малого объёма с использованием электронного ресурса начнутся с 1 августа 2020 года. Аналогичное решение рекомендовано принять органам местного самоуправления и подведомственным им организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году тарифной службой Чувашии объявлено 4214 закупок на 15 204,7 млн рублей, процедура проведения закупок завершена и подведены итоги по 3548 закупкам на общую сумму 14 588,5 млн рублей. Участниками закупок стали 13 112 организаций различных форм собственности и предпринимателей, среднее количество участников закупок — 3,7 на одну закупку. В результате торгов сэкономлено 907,7 млн рублей.