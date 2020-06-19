Лондон, , 07:40 — REGNUM Мировые цены на нефть на лондонской бирже ICE достигали к уровню закрытия предыдущей сессии роста на 1,3%, превысив уровень $42 за баррель. Это следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 06:00 мск августовские фьючерсы Brent выросли на 54 цента (1,3%), до $42,05 за баррель.

К 06:30 мск произошло снижение марки до уровня $41,82 — что на 0,75% выше уровня предыдущего закрытия.

Фьючерсы WTI подорожали на 26 центов (0,67%), до $39,31 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что к вечеру 18 июня, после утренних колебаний цен, нефтяной рынок перешёл к уверенному росту.

Читайте ранее в этом сюжете: Нефть перешла к уверенному росту