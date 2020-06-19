Казань, , 07:34 — REGNUM Арбитраж Татарии удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», прописанного в Сабинском районе республики, и продлил конкурсное производство ещё на полгода. За это время будет продолжено формирование конкурсной массы и расчёты с кредиторами, в числе которых отметились и иностранные компании. Помимо этого, планируется найти три пассажирских самолёта, судьба которых неизвестна, сообщает ИА REGNUM.

«Конкурсный управляющий ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» продолжает работу по розыску имущества должника и его инвентаризации по мере выявления такого имущества. Прежним конкурсным управляющим начата работа по поиску и инвентаризации выявленного имущества должника, в том числе воздушных судов, авиационных двигателей», — отмечается в определении суда.

Конкурсному управляющему в ходе работы стало известно о наличии у компании трёх воздушных судов, судьба которых неизвестна. На сегодня идёт розыск «Боингов». Управляющий уже направил «запросы в Федеральную таможенную службу, Приволжское таможенное управление, Самарскую таможню о представлении сведений имущества должника, помещенного под действие таможенной процедуры временного ввоза, а также определении последнего известного местоположения воздушных судов для осуществления дальнейших мероприятий по их розыску».

Помимо этого, у ООО были обнаружены счета за пределами России. В свете подобных фактов конкурсное производство продлили до 26 декабря 2020 года.

Напомним, авиапредприятие было обанкрочено в октябре 2018 года. Собственники ООО — Рашид и Светлана Мурсекаевы. Дело о банкротстве «ВИМ-Авиа» не обошлось без скандалов и уголовных дел, возбуждённых по ряду статей, в том числе в связи со злоупотреблениями полномочиями, мошенничеством в сфере кредитования, совершением валютных операций с использованием подложных документов.

Осенью 2019 года «ВИМ-Авиа» попыталась обанкротить ПАО «Аэропорт Братск», где авиапредприятие-банкрот было единственным акционером. Основанием для обращения в суд послужил договор поручительства от 2016 года, по которому ПАО обязалось совместно с акционером отвечать по кредитному долгу. В 2018 году кредитор взыскал с обеих компаний солидарно более 3,04 млрд рублей. Анализ финансового состояния ПАО показал, что «общий размер кредиторской задолженности ПАО «Аэробратск» значительно превышает стоимость чистых активов организации», тогда и был подан банкротный иск. Между тем суд отклонил заявление, указав, что в уставе аэропорта не закреплено право акционера обращаться с иском о банкротстве актива. Не было выявлено и оснований для подачи иска от «ВИМ-Авиа», так как компания не являлась кредитором аэропорта.

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