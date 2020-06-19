Якутск, , 07:45 — REGNUM В Якутии дорожники устраняют 12-киломтеровый разрыв полотна на федеральной трассе «Лена», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтранса республики.

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В 2020 году ФКУ Упрдор «Лена» отремонтирует 58 км трассы «Лена», из них — 35 км — капитально. Ещё 58 км этой дороги защитят слоями износа.

Ремонтно-восстановительные работы по укладке асфальтобетона на участке км 880 — км 892 завершат до конца этого года. Уже уложили верхний слой основания на участке протяженностью 5 км.

За последние пять лет на федеральной автодороге А-360 «Лена» ликвидировано 355 км грунтовых разрывов. Оставшиеся 263 км планируется перевести в асфальтобетон к 2023 году.

Новая комфортная дорога позволит значительно сократить время в пути от Невера до Якутска.

На данный момент дорожные работы ведутся на 26 объектах в Якутии и Приамурье.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил уделить внимание качеству строительства дорог. Об этом он заявил 18 июня на заседании правительства.