Пекин, , 07:08 — REGNUM Исходящие нефинансовые инвестиции Китая (ODI) снизились на 1,6% в годовом исчислении за первые пять месяцев 2020 года, сообщили 18 июня в Министерстве коммерции Китая.

ODI Китая в 157 стран и регионов мира достигли 296,27 млрд юаней (около $42,2 млрд) за указанный период, сообщил пресс-секретарь министерства Гао Фэн во время пресс-конференции.

Китайские компании увеличили поток инвестиций в страны инициативы «Пояса и пути» за первые пять месяцев года. При этом, объем новых инвестиций вырос на 16% в годовом исчислении до $6,53 млрд.

В основном ODI Китая идут в сектора лизинга и бизнеса, оптовых и розничных продаж, а также производства, сообщили в министерстве. Объем новых контрактных проектов за рубежом превысил 601,88 млрд юаней, что на 14,4% выше в годовом исчислении.

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