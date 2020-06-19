Токио, , 06:59 — REGNUM Власти Токио отменили все ограничения для предприятий, ранее введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что в столице Японии разрешили открыться ночным клубам и другим развлекательным заведениям. При этом ряд предприятий уже открылся и на прошлом шаге снятия ограничений.

Власти Японии таким образом надеются простимулировать экономику страны, пострадавшую из-за пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в японской префектуре Токио стартовала избирательная кампания перед выборами губернатора региона. Уже 18 человек зарегистрировали свои кандидатуры для участия в выборах.

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