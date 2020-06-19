Пекин, , 06:55 — REGNUM Иностранные прямые инвестиции (FDI) в экономику материковой части Китая выросли на 7,5% в годовом исчислении до 68,63 млрд юаней в мае, сообщил пресс-секретарь Министерства коммерции КНР Гао Фэн, передает 18 июня агентство Синьхуа.

В долларовом исчислении, приток FDI в экономику материкового Китая составил $9,87 млрд, что на 4,2% больше в годовом исчислении. С января по май FDI страны составили 355,18 млрд юаней, что на 3,8% меньше в годовом исчислении. Однако, данное падение оказалось на 7 процентных пунктов медленнее, чем за первый квартал года.

За указанный период приток инвестиций в сферу высоких технологий выросло на 2%, при этом, в сектора информации и электронной коммерции — на 42,3% и 67,9% соответственно. Инвестиции из стран АСЕАН выросли на 10,1% в годовом исчислении, в то время как из стран-участниц проекта «Нового шелкового пути» — на 6%.