Пекин, , 06:49 — REGNUM Потребление электроэнергии в Китае, что является главным барометров экономической активности, выросло на 4,6% в мае по мере того, как снизилось негативное влияние эпидемии нового коронавируса, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Общее потребление электроэнергии в Китае достигло 592,6 млрд кВт/ч в прошлом месяце, сообщили в Национальной энергетической администрации КНР. В частности, потребление электроэнергии добывающей и перерабатывающей отраслями промышленности в Китае выросло на 15,5% и 2,9% соответственно. В то же самое время, потребление электричества в сфере обслуживания выросло лишь на 3,6%.

Потребление электричества жителями взлетело на 15% в годовом исчислении до 79,1 млрд кВт/ч за указанный период. При этом, за первые пять месяцев года потребление электроэнергии в стране упало на 2,8% в годовом исчислении до 2,72 трлн кВт/ч.