Москва, , 06:39 — REGNUM Продажи кальянного табака в России в апреле 2020 года превысили показатели в аналогичном месяце предыдущего года на 66%, а в мае — на 83%, говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и Центра развития перспективных технологий — оператора системы национальной маркировки «Честный знак».

Отмечается, что в среднем на покупку табака для кальяна в мае жители России тратили 334 рубля, что на 13% ниже, чем годом ранее.

«Объём продаж в денежном выражении вырос на 83% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года», — отмечают аналитики.

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