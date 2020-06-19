Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Американский лидер Дональд Трамп спрогнозировал в третьем квартале 2020 года рекордный в истории человечества рост ВВП США. Об этом глава Белого дома заявил в интервью газете The Washigton Times.

«В третьем квартале ожидается самый высокий ВВП в истории человечества. И вы видите, что все налаживается», — заявил он.

При этом Трамп отказался назвать конкретные цифры. Он лишь подчеркнул, что с каждым месяцем ВВП Соединенных Штатов продолжает расти.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня экономический советник Белого дома США Ларри Кадлоу заявил о восстановлении американской экономики от удара, нанесенного пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, в Соединенных Штатах уже зафиксирован рост экономики и снижение безработицы.

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