Пекин, , 06:03 — REGNUM Бюджетный доход Китая просел за первые пять месяцев года на 13,6% относительно аналогичного периода годом ранее, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Тем не менее, данный показатель оказался несколько лучше 14,5% проседания за первые четыре месяца года и 14,3% проседания за первый квартал года. Общие поступления в бюджет Китая составили 7,77 трлн юаней (около $1,1 трлн) в период с января по май текущего года, сообщили в Министерстве финансов КНР.

Только в мае бюджетные поступления снизились на 10% в годовом исчислении против 15% падения в апреле. Налоговые поступления составили 6,68 трлн юаней, что на 14,9% меньше, чем годом ранее. Поступления с НДС просели на 22% за первые пять месяцев года.

Доходы от НДС в промышленном и коммерческом секторах экономики страны почти восстановились до уровня мая предыдущего год против 33,5% падения в период с января по апрель.

В частности, центральный бюджет собрал почти 3,6 трлн юаней налогов за первые пять месяцев года, что на 17% ниже в годовом исчислении, в то время как поступления в местные бюджеты упали на 10,4% до 4,17 трлн юаней.