Тегеран, , 08:21 — REGNUM Согласно последнему отчету Центрального банка Ирана (ЦБИ), объем иностранных активов банковской системы Ирана в прошлом году вырос на 27,4% по сравнению с показателями позапрошлого года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 июня.

Согласно отчету Центробанка, иностранные активы иранской банковской системы в прошлом иранском календарном году (закончившемся 19 марта 2020 года) составили 27,7 миллиардов долларов, в то время как в предыдущем году этот показатель составлял 23,7 миллиардов долларов.

Иностранные активы принадлежат Центральному банку Ирана, а также иным коммерческим банкам и небанковским кредитным организациям.

«Иностранные активы ЦБ Ирана в прошлом году составили 13 миллиардов долларов, что на 17,7% больше по сравнению с предыдущим годом», — говорится в отчете.